Жительницу Балтийска оштрафовали на 18 тысяч за ложный донос
Женщина обратилась в полицию и заявила, что ее квартиру обворовали
.Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске осудили местную жительницу за ложный донос. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В феврале этого года женщина обратилась в полицию и заявила, что ее квартиру обворовали. Заявление зарегистрировали, началась проверка, в ходе которой было установлено, что никакой кражи не было, и никакое имущество из жилища не пропадало.
В результате на горожанку завели уголовное дело, которое закончилось судебным штрафом в размере 18 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU