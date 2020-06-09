Жительницу Балтийска оштрафовали на 18 тысяч за ложный донос

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:56:53+03:00

Женщина обратилась в полицию и заявила, что ее квартиру обворовали

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В Балтийске осудили местную жительницу за ложный донос. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В феврале этого года женщина обратилась в полицию и заявила, что ее квартиру обворовали. Заявление зарегистрировали, началась проверка, в ходе которой было установлено, что никакой кражи не было, и никакое имущество из жилища не пропадало.

В результате на горожанку завели уголовное дело, которое закончилось судебным штрафом в размере 18 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU