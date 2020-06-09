В Ботаническом саду Калининграда поселилась семья цапель

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:04:41+03:00

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Сотрудники Ботанического сада БФУ имени Канта три года назад заметили на территории пруда одну цаплю, которая часто прилетала и даже днем находилась на водоеме. Как сообщает пресс-служба университета, в марте этого года к ней присоединилась еще одна цапля, а в июне сотрудники заметили детеныша цапли.

«Когда мы увидели, что цапель внезапно стало три – две большие и один птенец – мы вышли на фотоохоту, чтоб поймать их. К сожалению, все три раза, когда мы приходили к 5-6 утра в Ботанический сад, заканчивались неудачей – мы видели только две огромные тени и одну маленькую, которые пролетали над нами и прятались в деревьях: после нескольких дней ранних подъемов, у нас есть всего несколько фотографий лишь одной цапли, всю семью сфотографировать так и не удалось», - рассказали в саду.

По словам сотрудников Ботанического сада, серые цапли не дают людям приближаться к себе, они слышат любой шорох на большом расстоянии.

Серые цапли широко распространены на территории Европы, где они и гнездятся.

ИСТОЧНИК KP.RU