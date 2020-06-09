Калининградец сломал руку бывшей жене, решившей продать дом после развода

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:37:26+03:00

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В Полесске развод супругов закончился сломанной рукой и уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

После развода женщине достался дом, который она решила продать. Это не понравилось экс-супругу, который и спровоцировал конфликтную ситуацию.

«Женщина села в автомобиль и пыталась уехать. Злоумышленник схватил ее за руку и стал вытаскивать из машины, в результате чего вывернул локтевой сустав в обратном направлении и сломал», - сообщили в пресс-службе полиции.

Медики расценили полученную травму как средней тяжести вред здоровью. На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU