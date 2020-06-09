Власти передумали открывать в Калининграде бассейны

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:31:00+03:00

В постановлении регионального правительства о снятии ряда ограничений за 7 июня появилось изменение

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Правительство Калининградской области внесло изменения в постановление за 7 июня 2020 года, чтение которого многих привело в восторг. Наконец-то можно позаниматься фитнесом в спортзале, проплыть брасом по любимой дорожке бассейна! Увы, это чувство радости стоит отложить до лучших, с точки зрения эпидемиологов, времен.

В упомянутое постановление региональные власти внесли изменения. в частности, они касаются режима работы именно бассейнов. Принято решение площадки для плавания пока оставить закрытыми.

Что касается тренировок для детей и взрослых – тут все без изменений. Единственное, что хочется напомнить, что пока разрешены только индивидуальные тренировки с ограничениями по рекомендациям Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU