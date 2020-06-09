Власти передумали открывать в Калининграде бассейны
Правительство Калининградской области внесло изменения в постановление за 7 июня 2020 года, чтение которого многих привело в восторг. Наконец-то можно позаниматься фитнесом в спортзале, проплыть брасом по любимой дорожке бассейна! Увы, это чувство радости стоит отложить до лучших, с точки зрения эпидемиологов, времен.
В упомянутое постановление региональные власти внесли изменения. в частности, они касаются режима работы именно бассейнов. Принято решение площадки для плавания пока оставить закрытыми.
Что касается тренировок для детей и взрослых – тут все без изменений. Единственное, что хочется напомнить, что пока разрешены только индивидуальные тренировки с ограничениями по рекомендациям Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU