Под Калининградом в море камнем придавило дайвера

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:44:35+03:00

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Стали известны некоторые подробности гибели 23-летнего дайвера в море у поселка Янтарный. Трагедия произошла сегодня, 9 июня.

Светлогорский межрайонный следственный отдел регионального Управления СКР по данному факту организовал доследственную проверку. Уже установлено, что житель поселка совершал погружение с лодки, вместе со своими друзьями. В какой-то момент среди тех, кто поднялся на поверхность, парня не оказалось. Один из приятелей обнаружил его придавленным камнем на дне, но, к сожалению, помощь запоздала...

- На теле погибшего следов криминальной смерти не обнаружено, - сообщили в СУ СКР по Калининградской области. - В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU