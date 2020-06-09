2020-06-09T13:45:39+03:00
Коронавирус Covid-19

На предприятии Роскосмоса в Калининграде выявили вспышку коронавируса

Там выявлено 29 человек, у которых обнаружена инфекция.
Виктор Сергеев
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..Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Калининграде на предприятии АО «ОКБ «Факел», которое входит в структуру Роскосмоса», выявлен очаг коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Очаг заболевания COVID-19 зафиксирован на заводе «Факел». Там выявлено 29 человек, у которых обнаружена инфекция. При этом у восьми сотрудников заболевание определено активно. На предприятии проводится комплекс противоэпидемических мероприятий», - цитирует издание заявление Роспотребнадзора.

Отметим, что ранее массовые вспышки фиксировались в областной больнице и консервном заводе «БАРС».

Всего в регионе по состоянию на 9 июня выявлено 1858 случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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