На предприятии Роскосмоса в Калининграде выявили вспышку коронавируса
В Калининграде на предприятии АО «ОКБ «Факел», которое входит в структуру Роскосмоса», выявлен очаг коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
«Очаг заболевания COVID-19 зафиксирован на заводе «Факел». Там выявлено 29 человек, у которых обнаружена инфекция. При этом у восьми сотрудников заболевание определено активно. На предприятии проводится комплекс противоэпидемических мероприятий», - цитирует издание заявление Роспотребнадзора.
Отметим, что ранее массовые вспышки фиксировались в областной больнице и консервном заводе «БАРС».
Всего в регионе по состоянию на 9 июня выявлено 1858 случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU