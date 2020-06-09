По факту смертельного ДТП в Советске завели уголовное дело

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:01:16+03:00

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В Советске возбуждено уголовное дело по факту ДТП на улице Краснознаменной, в котором погибла пассажирка такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Трагедия произошла в субботу, 6 июня. Ранее судимый 46-летний водитель такси врезался в припаркованный грузовик.

В результате аварии 73-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте происшествия. Ещё одна пассажирка с травмами была госпитализирована. По данным ГИБДД, пассажиры не использовали ремни безопасности.

По предварительной информации, услуги такси осуществлял водитель, ограниченный в праве на управление транспортным средством, прибывший по вызову, не имея лицензии на осуществление перевозки пассажиров и багажа.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU