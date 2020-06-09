Завод «Автотор» с середины июня приостановит производство BMW в Калининграде

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:18:10+03:00

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О предстоящей приостановке производства автомобилей BMW сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Автотора» Руслана Садыкова. Как отмечают в компании, из-за остановки весной заводов BMW в Европе и США в логистической цепочке поставок автокомпонентов образовался временной люфт. Из-за нехватки комплектующих с середины июня временно прекратится производство BMW на заводе «Автотор» в Калининграде. На предприятии будут проводиться внеплановые и планово-предупредительные мероприятия по обслуживанию оборудования. По словам Садыкова, в начале июля планируется возобновить работу конвейера и выйти на штатный режим производства.

«Автотор» сотрудничает с концерном BMW с 1999 года, за это время общий объем производства составил более 220 тыс. автомобилей. На производственной площадке по выпуску баварских моделей в Калининграде работают более 800 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU