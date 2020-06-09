Монтаж колеса обозрения в Зеленоградске планируют завершить к ноябрю

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:35:41+03:00

Ожидается, что посмотреть на Зеленоградск с 50-метровой высоты «Глаза Балтики» можно будет уже в конце года

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В Зеленоградск привезли первые элементы колеса обозрения. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

В понедельник рабочие выгрузили опоры и центральную ось аттракциона, еще 5 из 26 грузовых машин с комплектующими прибудут на следующей неделе. В администрации отметили, что в городе все составляющие аттракциона разместить не получится, поэтому часть из них будет храниться в Калининграде.

Монтаж колеса обозрения «Глаз Балтики», планируется завершить к ноябрю, работу будут выполнять специалисты российского завода изготовителя.

«Перед началом установки на участке зальют прочный фундамент. Приемку аттракциона, который, напомним, решено установить в районе Розы ветров, будет проводить госкомиссия, его надежность проверит специальная лаборатория. Только после положительного заключения надзорного органа, колесо обозрения примет первых посетителей», - заявили в администрации муниципалитета.

Ожидается, что посмотреть на Зеленоградск с 50-метровой высоты «Глаза Балтики» можно будет уже в конце года.

ИСТОЧНИК KP.RU