2020-06-09T14:42:59+03:00
Общество

В Калининграде продлили закрытие движения по ул. Маточкина

Движение будет закрыто до 1 июля
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на месяц продлили закрытие движения на участке ул. Маточкина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сквозное движение транспорта будет закрыто на участке от дома № 8 до дома № 14 до 1 июля.

Напомним, ранее ограничение было введено для обеспечения безопасности дорожного движения при перекладке участка тепловой сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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