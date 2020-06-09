В Калининграде продлили закрытие движения по ул. Маточкина

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:42:59+03:00

Движение будет закрыто до 1 июля

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В Калининграде на месяц продлили закрытие движения на участке ул. Маточкина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сквозное движение транспорта будет закрыто на участке от дома № 8 до дома № 14 до 1 июля.

Напомним, ранее ограничение было введено для обеспечения безопасности дорожного движения при перекладке участка тепловой сети.

ИСТОЧНИК KP.RU