В Калининграде появится улица Яновского

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:13:42+03:00

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Сразу несколько топонимических вопросов вынесли на обсуждение во время заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике. В Калининграде должны появиться переулки Генерал-майора Крисанова и Ганзейский, улица Пясковского и новый микрорайон Менделеево в Центральном районе.

Улицы Яновскую, расположенную в Ленинградском районе Калининграда, предложили переименовать в улицу Яновского.

- Была выявлена ошибка в реестре, - объяснил председатель горсовета Алексей Кропоткин. - Улица Яновская должна стать улицей полковника Яновского.

Напомним, Петр Григорьевич Яновский во время штурма Кёнигсберга был начальником штаба 11-й гвардейской стрелковой дивизии 11 гвардейской Армии. В звании подполковника он возглавлял группу парламентеров, которая направилась к коменданту Кёнигсберга генералу Ляшу с ультиматумом о сдаче города. В 21 час 9 апреля 1945 года Петр Григорьевич, в сопровождении капитанов Федорко и Шпитальника прибыл на командный пункт генерала Ляша и заставил его отдать своим войскам письменный приказ о капитуляции. Захватив с собой в качестве пленных все командование окруженных, Яновский возвратился в расположение своих войск. В ночь на 10 апреля появились первые колонны капитулировавших фашистов. За образцовое выполнение задания командования, смелость и выдержку Петр Григорьевич был награжден орденом Красного Знамени.

До начала 50-х годов Яновский продолжал службу в 11-й гвардейской Армии и жил в Калининграде. В 1988 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Калининграда».

Окончательное решение о переименовании улиц и присвоении новых названий депутаты должны принять на заседании горсовета, которое состоится 17 января.

ИСТОЧНИК KP.RU