«МегаФон» обеспечивает безопасность калининградских лесов

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:15:36+03:00

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«МегаФон» организовал онлайн видеонаблюдение в российских лесах, которое позволит государственным службам на ранней стадии обнаружить и предотвратить пожар. Такая автоматизированная система из более 700 устройств интеллектуального мониторинга, расположенных на базовых станциях оператора, установлена в 27 регионах страны.

Наличие собственных базовых станций позволяет развернуть сервисы видеомониторинга даже на самых отдаленных территориях. География проектов включает в себя как таежные районы Сибири и Дальнего Востока, так и лесные участки Черноземья, лесостепи Поволжья и Южного федерального округа.

За калининградскими лесами наблюдают 15 камер, каждая из которых охватывает радиус в 15 км. Также в рамках программы, обеспечивающей безопасность лесов, на территории региона действует 9 пожарно-химических станций и центр тушения пожаров.

- По данным МЧС с начала года на территории нашей страны зафиксировано более 5 тысяч очагов природных пожаров на площади 850 тысяч гектаров, - говорит Руслан Алиев, директор по развитию цифровых проектов МегаФона. - Наши цифровые сервисы помогут обеспечить безопасность имущества жителей лесных районов страны, спасти тысячи жизней диких животных и предотвратить серьезные экономические потери, которые несет государство. Мы готовы предоставить полную инфраструктурную поддержку проектам противопожарного наблюдения, обеспечить монтаж видеокамер на высотных объектах и их сервисное обслуживание под ключ.

Цифровая платформа «МегаФона» нацелена на раннее выявление пожаров и оперативную подачу сигнала о возгорании или задымлении в лесных массивах. Причем система распознавания позволяет отфильтровать бытовое задымление, например, печные трубы или котельные, от природных пожаров и немедленно оповестить диспетчеров спасательных служб о реальной угрозе.

Высокоточные HD-камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях «МегаФона» высотой от 72 до 90 метров. Благодаря 30-кратному оптическому увеличению, оборудование позволяет выявлять геолокацию начинающегося пожара с точностью до 150 метров даже на этапе задымления, и оперативно передавать информацию на диспетчерский пульт. Купольные сетевые видеокамеры обладают углом обзора в 360 градусов, а сопутствующее оборудование устойчиво к любым погодным условиям – от -50 до + 50 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU