2020-06-09T19:05:56+03:00
Происшествия

В Калининграде полицейский получил взятку от иностранца

Сотрудник Управления по вопросам миграции за 80 тысяч рублей должен был легализовать гастарбайтера
Игорь ОРЕХОВ
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В отношении инспектора отдела по вопросам гражданства управления по вопросам миграции УМВД России по Калининградской области возбуждено уголовное дело. Майор полиции подозревается в получении взятки.

Как сообщили в Следственному управлении СКР по региону, 13 мая этого года офицер через посредника получил от иностранца 80 тысяч рублей. Надо заметить, взяткодатель с июля 2018-го пребывал в России нелегально. И денежное вознаграждение предназначалось полицейскому за то, чтобы тот поспособствовал в получении документов, подтверждающих законность пребывания мигранта на территории Калининградской области.

- Непосредственно после получения взятки подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ в рамках оперативно-розыскных мероприятий, - добавили в СУ СКР. - Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, мужчина причастность к совершению указанного преступления отрицал. В ближайшее время следствие решит вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и предъявлении обвинения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и установления возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.

- Региональным УМВД назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудника отдела по вопросам миграции. В случае если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, и понесет предусмотренную законом ответственность. Кроме того, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей", - заявили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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