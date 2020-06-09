В Калининградской области заработали два новых ФАПа

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:03:20+03:00

В этом году запланировано возведение еще четырех ФАПов

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Модульные медицинские объекты появились в поселке Глушково Черняховского городского округа и Больших Горках под Гвардейском, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее жителям этих поселков приходилось ездить в соседние муниципалитеты, чтобы получить медицинскую помощь.

По данным регионального минздрава, в этом году запланировано возведение еще четырех ФАПов – в Гвардейском, Зеленоградском, Нестеровском и Неманском муниципалитетах. На эти цели выделено 21,9 миллиона рублей, из которых 18,8 миллиона – федеральные средства. Еще три объекта – под Краснознаменском, Нестеровом и Гусевом – возведут до конца года в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения».

ИСТОЧНИК KP.RU