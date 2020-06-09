2020-06-09T18:05:09+03:00
Общество

В Калининграде возобновилось строительство онкоцентра

Срок сдачи объекта - май 2022 года, но подрядчик сделает все возможное для сокращения сроков по введению в эксплуатацию здания
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В поселке Родники под Калининградом возобновилось строительство онкоцентра. По новому техзаданию, срок сдачи объекта - май 2022 года, но подрядчик сделает все возможное для сокращения сроков по введению в эксплуатацию здания, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Достраивать важный медицинский объект будет компания «ПЭТРУСКо». С прежним подрядчиком - ООО «АрТель», шесть месяцев назад был расторгнут контракт, из-за чего работы были прекращены.

На данный момент полностью возведен только один корпус из пяти. Планируется, что все коробки с остеклением будут завершены в октябре, после этого начнется работа внутри зданий.

«Онкоцентр – один из важнейших объектов здравоохранения в нашем регионе. Мы видим, заинтересованность подрядчика в завершении начатого. Теперь будем проводить ежемесячный контроль объекта», – отметил губернатор Антон Алиханов, посетивший сегодня стройплощадку.

Сейчас завершаются работы по уборке территории, проверки дренажных систем, разборке крана, в котором нет необходимости. Параллельно с возведением начнется монтаж отопительного оборудования, разводка сетей и иные технические работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде от коронавируса умер хирург Детской областной больницы
Житель Гусева получил 3,5 года колонии за 12 мошенничеств
По два часа на помывку: В Калининграде открылись муниципальные бани
Телефонные мошенники похитили у троих калининградцев почти 500 тыс рублей
В Калининграде возобновилось строительство онкоцентра
В Калининградской области заработали два новых ФАПа
В Калининграде полицейский получил взятку от иностранца
«МегаФон» обеспечивает безопасность калининградских лесов
В Калининграде появится улица Яновского
В Калининграде продлили закрытие движения по ул. Маточкина
Монтаж колеса обозрения в Зеленоградске планируют завершить к ноябрю
Завод «Автотор» с середины июня приостановит производство BMW в Калининграде
По факту смертельного ДТП в Советске завели уголовное дело
На предприятии Роскосмоса в Калининграде выявили вспышку коронавируса
Под Калининградом в море камнем придавило дайвера
Власти передумали открывать в Калининграде бассейны
Калининградец сломал руку бывшей жене, решившей продать дом после развода
В Ботаническом саду Калининграда поселилась семья цапель
Жительницу Балтийска оштрафовали на 18 тысяч за ложный донос