В Калининграде возобновилось строительство онкоцентра

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:05:09+03:00

Срок сдачи объекта - май 2022 года, но подрядчик сделает все возможное для сокращения сроков по введению в эксплуатацию здания

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В поселке Родники под Калининградом возобновилось строительство онкоцентра. По новому техзаданию, срок сдачи объекта - май 2022 года, но подрядчик сделает все возможное для сокращения сроков по введению в эксплуатацию здания, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Достраивать важный медицинский объект будет компания «ПЭТРУСКо». С прежним подрядчиком - ООО «АрТель», шесть месяцев назад был расторгнут контракт, из-за чего работы были прекращены.

На данный момент полностью возведен только один корпус из пяти. Планируется, что все коробки с остеклением будут завершены в октябре, после этого начнется работа внутри зданий.

«Онкоцентр – один из важнейших объектов здравоохранения в нашем регионе. Мы видим, заинтересованность подрядчика в завершении начатого. Теперь будем проводить ежемесячный контроль объекта», – отметил губернатор Антон Алиханов, посетивший сегодня стройплощадку.

Сейчас завершаются работы по уборке территории, проверки дренажных систем, разборке крана, в котором нет необходимости. Параллельно с возведением начнется монтаж отопительного оборудования, разводка сетей и иные технические работы.

ИСТОЧНИК KP.RU