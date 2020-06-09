Телефонные мошенники похитили у троих калининградцев почти 500 тыс рублей

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:23:48+03:00

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В Калининградской области три человека стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Так, жительница Багратионовского района испугалась, что некие злоумышленники могут получить доступ к ее деньгам, что установила на телефон приложение, при помощи которого мошенники подключились к её телефону. Затем она, следуя их инструкциям, перевела на их счета все свои сбережения - 182 тыс рублей.

29-летней калининградке «позвонили из банка» и вежливо поинтересовались, не подавала ли женщина заявку на кредит.

«Незнакомец предупредил, что в этой ситуации замешаны мошенники, которые теперь пытаются получить доступ к её банковскому счёту. Следуя указаниям мошенников, горожанка перевела свои сбережения на указанные злоумышленниками счета и потеряла 262 тыс рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

Еще 117 тыс рублей аферистам перевела 39-летняя жительница Калининграда. Она также поверила мошенникам, что ее сбережения находятся в опасности.

Полиция призывают граждан не поддаваться на уловки телефонных мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU