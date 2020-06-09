2020-06-09T18:23:48+03:00
Общество

Телефонные мошенники похитили у троих калининградцев почти 500 тыс рублей

Полиция призывают граждан не поддаваться на уловки аферистов
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области три человека стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Так, жительница Багратионовского района испугалась, что некие злоумышленники могут получить доступ к ее деньгам, что установила на телефон приложение, при помощи которого мошенники подключились к её телефону. Затем она, следуя их инструкциям, перевела на их счета все свои сбережения - 182 тыс рублей.

29-летней калининградке «позвонили из банка» и вежливо поинтересовались, не подавала ли женщина заявку на кредит.

«Незнакомец предупредил, что в этой ситуации замешаны мошенники, которые теперь пытаются получить доступ к её банковскому счёту. Следуя указаниям мошенников, горожанка перевела свои сбережения на указанные злоумышленниками счета и потеряла 262 тыс рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

Еще 117 тыс рублей аферистам перевела 39-летняя жительница Калининграда. Она также поверила мошенникам, что ее сбережения находятся в опасности.

Полиция призывают граждан не поддаваться на уловки телефонных мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде от коронавируса умер хирург Детской областной больницы
Житель Гусева получил 3,5 года колонии за 12 мошенничеств
По два часа на помывку: В Калининграде открылись муниципальные бани
Телефонные мошенники похитили у троих калининградцев почти 500 тыс рублей
В Калининграде возобновилось строительство онкоцентра
В Калининградской области заработали два новых ФАПа
В Калининграде полицейский получил взятку от иностранца
«МегаФон» обеспечивает безопасность калининградских лесов
В Калининграде появится улица Яновского
В Калининграде продлили закрытие движения по ул. Маточкина
Монтаж колеса обозрения в Зеленоградске планируют завершить к ноябрю
Завод «Автотор» с середины июня приостановит производство BMW в Калининграде
По факту смертельного ДТП в Советске завели уголовное дело
На предприятии Роскосмоса в Калининграде выявили вспышку коронавируса
Под Калининградом в море камнем придавило дайвера
Власти передумали открывать в Калининграде бассейны
Калининградец сломал руку бывшей жене, решившей продать дом после развода
В Ботаническом саду Калининграда поселилась семья цапель
Жительницу Балтийска оштрафовали на 18 тысяч за ложный донос