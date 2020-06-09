2020-06-09T19:04:05+03:00
Общество

По два часа на помывку: В Калининграде открылись муниципальные бани

После каждого сеанса сотрудники будут проводить дезинфекцию помещений
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде для посещений открылись муниципальные бани, однако из-за соблюдения мер предосторожности там определены сеансы на помывку - по два часа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«После каждого сеанса сотрудники будут проводить дезинфекцию помещений. И это наряду с соблюдением требований, которые стали уже привычными: контроль за температурой тела посетителей, организация мест обработки рук антисептиками и меры по исключению очередей внутри бань», - рассказали в пресс-службе мэрии..

В каждой бане песть «социальные дни», когда действуют скидки для пенсионеров по возрасту. Для них цена в эти дни составляет 280 рублей. Кроме того, право на скидку 50% имеют граждане из льготной категории. Полная стоимость сеанса - 350 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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