2020-06-09T18:49:20+03:00
Общество

Житель Гусева получил 3,5 года колонии за 12 мошенничеств

Отбывать наказание н будет в колонии-поселении
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гусеве осудили местного жителя за серию мошенничеств при продаже товаров в интернете. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина размещал в сети объявления о продаже различных товаров. Покупатели переводили ему деньги на карту, однако вместо купленных товаров они получали камни, пакеты сока, соды и другие ненужные вещи.

Всего злоумышленник успел обмануть 12 человек. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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