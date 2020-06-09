Житель Гусева получил 3,5 года колонии за 12 мошенничеств
Отбывать наказание н будет в колонии-поселении
.Фото: Александр Подгорчук
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В Гусеве осудили местного жителя за серию мошенничеств при продаже товаров в интернете. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчина размещал в сети объявления о продаже различных товаров. Покупатели переводили ему деньги на карту, однако вместо купленных товаров они получали камни, пакеты сока, соды и другие ненужные вещи.
Всего злоумышленник успел обмануть 12 человек. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU