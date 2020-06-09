В Калининграде от коронавируса умер хирург Детской областной больницы

9 Июнь 2020 2020-06-09T20:09:25+03:00

Мелик Ростомян стал четвертым медработником, скончавшимся от COVID-19 в Калининградской области

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В Калининграде скончался от коронавируса хирург детской областной больницы Мелик Ростомян. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

- Умер Мелик Симонович Ростомян, 1963 года рождения. От лица правительства выражаем соболезнования родным и близким медика, - рассказали в оперштабе.

Мелик Симонович окончил Ереванский государственный медицинский институт по специальности врач-педиатр, затем - Кубанский государственный медуниверситет. До переезда в Калининград работал в Ереване. В последнее время трудился в хирургическом отделении №1 Детской областной больницы.

Мелик Ростомян стал четвертым медработником, скончавшимся от коронавируса в Калининградской области. 3 мая умерла медсестра Областной клинической больницы Надежда Дивак. Ей было 65 лет. Она одной из первых приступила к оказанию помощи пациентам с подозрением на COVID-19. Работала в отделении пульмонологии.

12 мая из жизни ушла Светлана Соловьева, врач анестезиолог- реаниматолог высшей квалификационной категории областной клинической больницы. Ей было 65 лет.

29 мая умер врач анестезиолог-реаниматолог ЦГКБ Калининграда Ридван Абдураманов. Ему было 55 лет. Больница потеряла врача с большой буквы, товарища, коллегу...

"Комсомолка" выражает искренние соболезнования родственникам врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU