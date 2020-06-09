В Калининграде составили почти тысячу протоколов на нарушителей карантина

9 Июнь 2020 2020-06-09T20:04:06+03:00

Изменить размер текста: A A

С 18 марта по 7 июня на нарушителей режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса, полицейские составили 924 протокола по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции со ссылкой на данные Управления МВД России по Калининградской области.

- В это число входят как нарушители без масок, так и другие нарушители ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, - добавили в оперштабе.

Также стало известно, что все протоколы направлены в суды. По 33-м уже наложены штрафы, 147 калининградцев отделались предупреждениями, остальные ждут рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU