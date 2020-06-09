2020-06-09T20:04:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде составили почти тысячу протоколов на нарушителей карантина

Все протоколы направлены в суды
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С 18 марта по 7 июня на нарушителей режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса, полицейские составили 924 протокола по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции со ссылкой на данные Управления МВД России по Калининградской области.

- В это число входят как нарушители без масок, так и другие нарушители ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, - добавили в оперштабе.

Также стало известно, что все протоколы направлены в суды. По 33-м уже наложены штрафы, 147 калининградцев отделались предупреждениями, остальные ждут рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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