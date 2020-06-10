В Калининграде выявили 46 новых случаев коронавируса

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:40:18+03:00

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В Калининградской области за сутки выявлено 46 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе выявлено 1904 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 404 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 2 924 случая (34,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 493 657 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 216 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 6 358 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU