2020-06-10T10:40:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде выявили 46 новых случаев коронавируса

Всего в регионе выявлено 1904 случая заболевания.
Виктор Сергеев
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..Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Калининградской области за сутки выявлено 46 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе выявлено 1904 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 404 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 2 924 случая (34,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 493 657 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 216 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 6 358 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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