Калининградцу брызнули в лицо перцовым баллончиком в ходе дорожного конфликта

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:46:16+03:00

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В Калининграде дорожный конфликт закончился уголовным делом. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, инцидент произошел на площади Василевского. Во время движения двое водителей едва не допустили столкновение, что не понравилось одному из них.

«Злоумышленник стал преследовать водителя другой легковушки, перегородил проезжую часть дороги и между мужчинами начался словесный конфликт. В ходе ссоры он достал перцовый баллончик и брызнул в глаза оппоненту, после чего скрылся», - рассказали в полиции.

Находившаяся в машине потерпевшего женщина, запомнила номер машины и сообщила в полицию.

На водителя завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU