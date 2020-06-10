2020-06-10T10:52:21+03:00
Происшествия

На ул. Аллея Смелых в Калининграде сбили ребенка на самокате

9-летний мальчик госпитализирован
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде во вторник вечером под колеса автомобиля попал 9-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Аллея Смелых. 31-летний водитель «Ауди» сбил 9-летнего мальчика, который двигался на самокате по проезжей части.

В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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