В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:00:10+03:00

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В Калининграде в среду, 10 июня, в течение дня не будет электричества на 17-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов не будет электричества на ул. ул. Артиллерийская 23-43, 23а, 25а, 33а, 46, Ленинский пр-кт 133-151, ул. Б. Хмельницкого 17-19, ул. Омская 7-11, 8-12, ул. Багратиона75-85.

С 13.30 до 18.00 без света останутся дома по пр-кт Мира 63-69, 96, 100-102, ул. Минина и Пожарского 9-11, 9а, 13-15, ул. Кутузова 3-5, ул. Офицерская 1-3, 8-14, 9-11.

До 20 часов электричество отключено на пер. Партизанский 2-8, пер. Северный 1-9, 4-10, ул. Ген. Озерова 32-38, 49а-51а, 49-55, ул. Госпитальная 2-4, 3-17, 6-8, 12-18, 16а, 21, ул. Ракитная 1 (д\сад № 36), 3, 7-15, ул. Знойная 2-6, ул. Пролетарская 114, 131-133, ул. Проф. Баранова, 2а.

В течение дня на один час для проверки кабельной линии отключат дома ул. Багратиона 114-126 и Ленинский пр-кт 84-86.

Холодной воды с 10 до 14 часов не будет на ул. 1812 года, 126, а с 10.00 до 16.00 – в домах на ул. 9 Апреля 7, 34-42 и ул. А. Невского 46.

Также с 10.00 до 16.00 для ремонта пожарного гидранта отключат от воды дома по ул. Станиславского 16-26, 37-41, 60-66, 66а, ул. Шишкина 16а, 16-16б, 26-32, 32а, ул. Лобачевского12-17, 15г, 18, 21, 25, 25а, ул. Левитана 1-3, 2, 3а, 4а, 6, 8-8а, 7-15, 10а, 11а, ул. Айвазовского 31-35, 39-43.

С 10.00 до 16.00 запланированы ремонтные работы на сетях, и без воды останутся дома по ул. Бассейная 53, ул. Лейт. Катина 1а, пр-кт Мира 134а, 138а, а также дома ул. Красная 294-300, 301 (начальная школа-д/сад № 72).

ИСТОЧНИК KP.RU