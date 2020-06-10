В Калининграде коронавирус выявили у троих детей

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:08:59+03:00

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За сутки в Калининградской области выявлено 46 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди подтверждённых случаев восемь выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.

«38 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 18 из них диагностирована пневмония, в том числе два случая тяжелой формы», - сообщили в оперштабе.

Среди заболевших 13 человек старше 65 лет и трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU