В Калининграде коронавирус выявили у троих детей
За сутки в Калининградской области выявлено 46 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди подтверждённых случаев восемь выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.
«38 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 18 из них диагностирована пневмония, в том числе два случая тяжелой формы», - сообщили в оперштабе.
Среди заболевших 13 человек старше 65 лет и трое детей.
ИСТОЧНИК KP.RU