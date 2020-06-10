Калининградец лишился 56 тыс при попытке купить детские товары в интернете
В Калининграде мошенник выманил у покупателя детских товаров крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
30-летинй мужчина на одном из сайтов нашёл объявление о продаже товаров для новорождённых. Вступив в диалог с продавцом, он послушался собеседника и перевёл в счёт оплаты 56 тыс рублей.
«Когда перевод был осуществлен, связь со злоумышленником оборвалась. Мужчина понял, что его обманули, и незамедлительно обратился в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU