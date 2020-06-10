2020-06-10T12:00:02+03:00
Общество

Калининградец лишился 56 тыс при попытке купить детские товары в интернете

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде мошенник выманил у покупателя детских товаров крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

30-летинй мужчина на одном из сайтов нашёл объявление о продаже товаров для новорождённых. Вступив в диалог с продавцом, он послушался собеседника и перевёл в счёт оплаты 56 тыс рублей.

«Когда перевод был осуществлен, связь со злоумышленником оборвалась. Мужчина понял, что его обманули, и незамедлительно обратился в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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