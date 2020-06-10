Кинофестиваль «Балтийские дебюты» впервые пройдет в онлайн-формате

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:02:16+03:00

Фильмы в этом году можно будет смотреть в интернет-кинотеатрах

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Впервые калининградский кинофестиваль «Балтийские дебюты» пройдет в онлайн-формате. Об этом в интервью РИА Новости сказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

- Нам показалось это логичным — почему бы фестивалю дебютного кино первым не попробовать себя в таком формате. Сейчас ведем переговоры с онлайн-кинотеатрами. Очевидно, что аудитория будет гораздо больше. Это один из главных факторов, чтобы рассматривать онлайн-формат в качестве параллельного формата с обычным фестивалем. Аудитория «Балтийских дебютов» в прошлом году была около 20 тысяч человек, аудитория онлайн-кинотеатров больше на порядок, а то и на два, - сказал Андрей Ермак.

По его словам летом в Светлогорске должен пройти фестиваль «Голосящий КиВиН». Запланирован в обычном режиме также международный фестиваль фейерверков и фестиваль «Калининград Сити Джаз».

А вот «Kaliningrad Street Food — городской пикник», возможно, перенесут на сентябрь.

- Кинофестиваль короткометражек «Короче» либо состоится частично онлайн, либо будет перенесен на сентябрь, - сказал министр культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU