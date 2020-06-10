Власти сообщили, сколько будет стоить трехдневный тур в Калининград из Москвы

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:26:52+03:00

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Пакетный трехдневный тур в Калининградскую область из Москвы обойдется туристу в среднем в 11 тысяч рублей. Об этом «РИА Новости» рассказал региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак

«Ряд туроператоров, которые раньше работали на выездной туризм, по понятным причинам переориентировались на внутренний рынок, и каждый из них взял на себя интересное ему направление... «Библиоглобус» предлагает туристам пакетное предложение. Три дня пакет стоит 11 тысяч — это минимальная цена, семидневный тур обойдется примерно в 28 тысяч», - цитирует издание слова Ермака.

Министр отметил, что 10-дневная индивидуальная поездка из Москвы в Калининград может минимально стоить около 28-30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU