В Калининграде возобновили работу салоны Tele2

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:31:18+03:00

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В Калининграде снова открыли свои двери для посетителей салон Tele2 в торговом центре «Эпицентр» на ул. Горького, 2 и салон на ул. Багратиона, 106-110. В конце июня также возобновляет работу салон в Гвардейске на Гагарина, 1. Остальная розничная сеть оператора работает в прежнем режиме. - За время режима ограничений многие из нас лично убедились в том, насколько важна качественная и надежная мобильная связь, а также высокий уровень обслуживания, - говорит коммерческий директор калининградского филиала Tele2 Александр Жаркой. - Мы рады снова открыть для посетителей наши ключевые салоны. В них серьезно обновлен ассортимент смартфонов и гаджетов, представлен расширенный спектр финансовых услуг. Теперь калининградцы в наших салонах смогут решить любые вопросы, касающиеся связи и не только. Посетители салонов по-прежнему могут подключиться к Tele2, подобрать смартфон или аксессуары к нему, а также получить широкий спектр не только телеком-услуг: совершить денежные переводы, оформить страховку, кредит или подписку на онлайн-кинотеатр, поставить антивирус на смартфон, подключить интерактивное телевидение от «Ростелекома». Меры безопасности – максимальные. Всех продавцов обеспечили масками, антисептиками для рук и средствами для обработки поверхностей. Витрины и оборудование в течение дня регулярно обрабатываются, а специальная разметка помогает посетителям соблюдать дистанцию. Клиенты могут без контакта с продавцом выбрать номер, бесплатно взять SIM-карту и активировать ее дома. В приложении «Мой Tele2» доступна опция самостоятельной регистрации новой SIM-карты и упрощенная процедура активации второй и последующих для абонентов оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU