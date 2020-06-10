В июне центр Калининграда три раза перекроют для репетиций парада Победы

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:43:29+03:00

Для проведений репетиций с 19:00 до 24 часов будет закрыто движение транспорта

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В Калининграде 19, 20, 21 июня пройдут репетиции парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 24 июня пройдет парад.

Для проведений репетиций с 19 часов до 24 часов будет закрыто движение транспорта по:

- Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;

- площади Победы;

- ул. Черняховского на участке от ул. Горького до проспекта Ленинского;

- Советскому проспекту на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;

- проспекту Мира на участке от проспекта Советского до ул. Серж. Колоскова;

- ул. Театральной на всём протяжении;

- Гвардейскому проспекту на участке от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до площади Победы;

- ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;

- ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;

- ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского.

ИСТОЧНИК KP.RU