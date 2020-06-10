В июне центр Калининграда три раза перекроют для репетиций парада Победы
В Калининграде 19, 20, 21 июня пройдут репетиции парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 24 июня пройдет парад.
Для проведений репетиций с 19 часов до 24 часов будет закрыто движение транспорта по:
- Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;
- площади Победы;
- ул. Черняховского на участке от ул. Горького до проспекта Ленинского;
- Советскому проспекту на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;
- проспекту Мира на участке от проспекта Советского до ул. Серж. Колоскова;
- ул. Театральной на всём протяжении;
- Гвардейскому проспекту на участке от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до площади Победы;
- ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;
- ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;
- ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского.
ИСТОЧНИК KP.RU