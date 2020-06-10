Власти выделили 64 млн рублей на проведение голосования по Конституции
Голосование по поправкам стартует с 1 июля
.Фото: Александр Подгорчук
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Правительства Калининградской области выделило 64,7 млн рублей на подготовку и проведение голосования по Конституции. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Деньги выделяются областной избирательной комиссии из резервного фонда. Они будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты, «иных товаров и услуг для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия».
Напомним, голосование по поправкам стартует с 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU