В Советске очевидец помог полиции задержать угонщика
В Советске бдительный горожанин помог полицейским задержать угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Мужчина увидел, что на одной из улиц автомобиль врезался в стоящую на обочине машину, после чего водитель покинул место происшествия. Он проследил за злоумышленником и рассказал участковым о его местонахождении.
Как выяснилось, задержанный ранее вскрыл автомобиль и обнаружил в бардачке запасные ключи от зажигания. Он решил покататься по городу, однако не справился с управлением и попал в ДТП.
На задержанного завели уголовное дело за угон и административное – за пьяное вождение без прав.
ИСТОЧНИК KP.RU