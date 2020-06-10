В Советске очевидец помог полиции задержать угонщика

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:57:11+03:00

На задержанного завели уголовное дело за угон и административное – за пьяное вождение без прав.

Изменить размер текста: A A

В Советске бдительный горожанин помог полицейским задержать угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина увидел, что на одной из улиц автомобиль врезался в стоящую на обочине машину, после чего водитель покинул место происшествия. Он проследил за злоумышленником и рассказал участковым о его местонахождении.

Как выяснилось, задержанный ранее вскрыл автомобиль и обнаружил в бардачке запасные ключи от зажигания. Он решил покататься по городу, однако не справился с управлением и попал в ДТП.

На задержанного завели уголовное дело за угон и административное – за пьяное вождение без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU