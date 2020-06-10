Жителя Челябинска будут судить за жестокое убийство калининградца около магазина
Инцидент произошел в мае 2019 года около бара-магазина на улице Краснопрудной
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде будут судить жителя Челябинской области, которого обвиняют в жестоком убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
Инцидент произошел в мае 2019 года около бара-магазина на улице Краснопрудной. В ходе словесного конфликта гость области избил до смерти одного из покупателей. Отмечается, что не менее 18 ударов злоумышленник нанес своей жертве по голове. От полученных травм
Судебное заседание назначено на 9 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU