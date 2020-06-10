Обвиняемых в хищениях при строительстве стадиона в Калининграде выпустили из-под ареста

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:25:05+03:00

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Обвиняемых в хищениях при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу в Калининграде Амира Кушхова и Сергея Трибунского решением суда выпустили из-под домашнего ареста, заменив эту меру пресечения "запретом определенных действий". Об этом сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на адвоката Виктора Лисевича.

Запрет определенных действий предполагает, что обвиняемые не смогут выходить из дома с 23:00 до 6:00, им нельзя общаться друг с другом и другими участниками процесса. Кроме того, Кушхову и Трибунскому запрещено общаться по мобильному телефону и интернету. С другой стороны, и первый, и второй обвиняемые смогут устроиться на работу.

Напомним, бывшему министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову и экс-замглавы руководителя регионального управления капитального строительства Сергею Трибунскому инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

В 2013 году правительство области заключило с предприятием «Глобалэлектросервис» (дочерней структурой группы «Сумма», принадлежавшей братьям Магомедовым) договор на 850 миллионов рублей, выделяемых частью из федерального бюджета, а частью – из региональной казны. На эти деньги планировалось выполнить инженерную подготовку на острове участка площадью 22 гектара: отсыпать 1,5 млн кубометров песка для укрепления грунта, проложить временные дороги и смонтировать дренажную систему.

Принимать работы должно было Региональное управление заказчика капитального строительства, гендиректором которого в тот момент являлся Кушхов (который затем стал министром строительства региона), а должность ведущего инженера занимал Сергей Трибунский. Именно он, как считает следствие, по указанию Кушхова осенью 2014-года подписал акты выполненных работ, после чего на счета «Глобалэлектросервиса» было перечислено 752, 97 миллиона рублей. Правоохранительные органы уверены, что стоимость работ завысили, а сами работы были выполнены некачественно и не в полном объеме. Уголовное дело находится в суде с конца января 2019 года, оба подсудимых свою вину не признают.

ИСТОЧНИК KP.RU