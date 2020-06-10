2020-06-10T14:24:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде мошенники наладили продажу тестов на коронавирус

В региональном Роспотребнадзоре настоятельно просят горожан не приобретать сомнительные тесты
Надежда РЖЕВСКАЯ
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Калининграде среди частных объявлений, размещенных в интернете, стали появляться предложения о продаже экспресс-тестов на коронавирус. На это отреагировали в региональном Роспотребнадзоре.

- Минимальная стоимость одного такого теста составляет 2500 рублей, - говорится в заявлении ведомства. - Продавцы уверяют, что тест в домашних условиях справится с определением COVID-19 на 99,9%.

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области напоминает, что исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся исключительно в лабораториях, имеющих лицензию на работу с возбудителями инфекционных заболеваний.

- Для диагностики используются тест-системы, зарегистрированные и разрешенные к применению на территории РФ, - обращают внимание санитарные врачи. - Информации о достоверности результатов «тестов», представленных к продаже в сети Интернет, в управлении нет.

Также в управлении напомнили, что основным методом подтверждения коронавирусной инфекции является ПЦР-диагностика (когда материал для исследования – это мазок из носо/ротоглотки). Тест-система – это вспомогательный метод.

Главная рекомендация управления - проходите исследования только в лицензированных лабораториях, не покупайте сомнительные тесты.

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У жителей Калининградской области есть возможность платно проверить себя на наличие не только коронавирусной инфекции, но и антител к новой напасти. Если говорить просто – выяснить: болеешь ли ты коронаврисуом прямо сейчас либо уже бессимптомно переборол инфекцию, и уже выработался иммунитет. Частные лаборатории предлагают разные варианты диагностики (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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