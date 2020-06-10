В Немане инспекторы ГИБДД выявили опасный ж/д переезд

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:29:23+03:00

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В Немане местные автоинспекторы выявили небезопасный железнодорожный переезд. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

В ходе проверки было установлено, что железнодорожный переезд на улице Центральной в поселке Барсуковка не отвечает требованиям нормативных документов.

«С помощью измерительного прибора было установлено, что покрытие проезжей части, прилегающей к железнодорожному полотну, имеет дефекты в виде выбоин. Таким образом, не обеспечена безопасность дорожного движения на железнодорожном переезде», - сообщили в управлении ГИБДД. По результатам проведенной проверки были оформлены акты выявленных недостатков в эксплуатации состояния железнодорожных переездов. Ответственным за содержание железнодорожного переезда в безопасном для движения состоянии грозит штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU