В Немане инспекторы ГИБДД выявили опасный ж/д переезд
В Немане местные автоинспекторы выявили небезопасный железнодорожный переезд. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
В ходе проверки было установлено, что железнодорожный переезд на улице Центральной в поселке Барсуковка не отвечает требованиям нормативных документов.
«С помощью измерительного прибора было установлено, что покрытие проезжей части, прилегающей к железнодорожному полотну, имеет дефекты в виде выбоин. Таким образом, не обеспечена безопасность дорожного движения на железнодорожном переезде», - сообщили в управлении ГИБДД. По результатам проведенной проверки были оформлены акты выявленных недостатков в эксплуатации состояния железнодорожных переездов. Ответственным за содержание железнодорожного переезда в безопасном для движения состоянии грозит штраф до 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU