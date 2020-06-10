2020-06-10T15:35:20+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Все городские и загородные лагеря готовы и находятся в «стадии ожидания»

Дата открытия лагерей будет зависеть от оперативного штаба и регионального Роспотребнадзора
Виктор Сергеев
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Все 103 городских и 7 загородных лагеря готовы к летней оздоровительной компании. Об этом на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета заявила председатель комитета по социальной политике мэрии Калининграда Анна Апполонова.

По ее словам, летним отдыхом планируется охватить 98,5% детей от 6 до 18 лет, 100% из количества детей состоящих на профилактическом учете, и 100% детей - сирот. На эти цели в бюджете предусмотрено 163 млн рублей.

«Для организации летнего отдыха, планируется привлечь ресурсы общественных организаций. Учитывая эпидемическую ситуацию, все проекты – в стадии ожидания», - сообщила Анна Апполонова.

Она отметила, что дата открытия лагерей будет зависеть от оперативного штаба и регионального Роспотребнадзора. Замруководителя Роспотребнадзора Александр Васильев отметил, что учреждения прошли санэпидэкспертизу и получили соответствующие разрешительные документы, но дата будет зависеть от того, насколько снизится распространение коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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