В Калининграде за пять месяцев построили 21 многоквартирный дом

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:53:34+03:00

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За пять месяцев этого года в Калининграде было построено 256 жилых домов общей площадью почти 137 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Площадь построенного 21 многоквартирного дома составила 99,5 тыс «квадратов», также было построено 235 индивидуальных домов суммарной площадью 37 тыс кв.м.

Больше всего жилья было построено в Ленинградском районе города - 59 тыс квадратных метров. В Московском районе сдано 32 тыс. кв.м, в Центральном – более 8 тыс. «квадратов».

Всего в этом году в городе планируется построить 600 тыс квадратных метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU