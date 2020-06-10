В Калининградской области планируют организовать новый обсерватор
В Калининградской области планируют организовать новый обсерватор. Его разместят в Центре развития одаренных детей в поселке Ушаково Гурьевского городского округа. Соответствующее постановление о выделении средств опубликовано на портале правовой информации во вторник, 9 июня.
2,4 млн рублей будут направлены на «осуществление закупок товаров, работ и услуг в целях обеспечения деятельности обсерватора для лиц, прибывших из эпидемиологически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции».
Все работы по организации обсерватора должны быть выполнены до 15 июля.
Сейчас в регионе функционируют четыре обсерватора – три Светлогорске и один в Немане.
ИСТОЧНИК KP.RU