10 Июнь 2020 2020-06-10T17:11:00+03:00

Его разместят в Центре развития одаренных детей

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В Калининградской области планируют организовать новый обсерватор. Его разместят в Центре развития одаренных детей в поселке Ушаково Гурьевского городского округа. Соответствующее постановление о выделении средств опубликовано на портале правовой информации во вторник, 9 июня.

2,4 млн рублей будут направлены на «осуществление закупок товаров, работ и услуг в целях обеспечения деятельности обсерватора для лиц, прибывших из эпидемиологически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции».

Все работы по организации обсерватора должны быть выполнены до 15 июля.

Сейчас в регионе функционируют четыре обсерватора – три Светлогорске и один в Немане.

ИСТОЧНИК KP.RU