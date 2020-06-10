2020-06-10T17:22:57+03:00
Звезды

Краеведческий музей Зеленоградска проведет онлайн-экскурсию

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Краеведческий музей Зеленоградска в рамках празднования Дня России подготовил несколько мероприятий, которые пройдут в онлайн-режиме.

Информация об этом появилась на сайте администрации Зеленоградска.

12 июня в 11:00 пройдет онлайн-экскурсия «На самом западе России – Балтийск». Прямой эфир проведут в Instagram @kraevedcheskijmuzej

В 19:00 состоится мастер-класс по живописи «Рисуем Родину». Госте ждут на прямой эфир в Instagram @yakushkinazhenia.

ИСТОЧНИК KP.RU

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