На выходных в регионе меняется расписание пригородных поездов

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:24:47+03:00

Будет отменено несколько поездов в Зеленоградск и Светлогорск и Калининград

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В Калининградской области с 12 по 14 июня частично меняется расписание движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

12 июня отменяется вечерний поезд из Калининграда в Советск, 13 июня - утренние поезда, отправляющиеся в 6:33 из Советска в Калининград, в 6:40 из Калининграда в Зеленоградск, в 7:44 из Зеленоградска в Калининград, в 6:20 из Калининграда в Светлогорск и в 7:39 из Светлогорска в Калининград.

14 июня назначены дополнительные поезда из Калининграда в Черняховск (время отправления с Южного вокзала – 8:45) и в обратном направлении (время отправления из Черняховска – 13:20).

В остальном расписание остается без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU