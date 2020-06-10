В Калининграде разыскивают женщину, которая расплачивалась в магазинах чужими картами
Полиция разыскивает женщину, которая расплатилась за покупки в супермаркетах чужими банковскими картами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
4 июня злоумышленница нашла на улице кошелек с 2,5 тысячами рублей и 2 банковскими картами с функцией бесконтактной оплаты.
«Решив воспользоваться удачей, фигурантка в течение нескольких часов ходила по супермаркетам и оплачивала покупки на суммы не превышающие 1000 рублей, чтобы не требовалось вводить ПИН-код. Общий ущерб превысил 8,5 тысяч рублей», - сообщили в полиции.
Полиция просит всех, кто узнал злоумышленницу, сообщить в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: по телефону: 554-614, 8 (906) 212-26-54 (уголовный розыск), 554-502, 554-503 (дежурная часть).
ИСТОЧНИК KP.RU