В Калининграде разыскивают женщину, которая расплачивалась в магазинах чужими картами

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:00:36+03:00

Злоумышленница нашла на улице кошелек с банковскими картами и отправилась за покупками

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Полиция разыскивает женщину, которая расплатилась за покупки в супермаркетах чужими банковскими картами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

4 июня злоумышленница нашла на улице кошелек с 2,5 тысячами рублей и 2 банковскими картами с функцией бесконтактной оплаты.

«Решив воспользоваться удачей, фигурантка в течение нескольких часов ходила по супермаркетам и оплачивала покупки на суммы не превышающие 1000 рублей, чтобы не требовалось вводить ПИН-код. Общий ущерб превысил 8,5 тысяч рублей», - сообщили в полиции.

Полиция просит всех, кто узнал злоумышленницу, сообщить в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: по телефону: 554-614, 8 (906) 212-26-54 (уголовный розыск), 554-502, 554-503 (дежурная часть).

ИСТОЧНИК KP.RU