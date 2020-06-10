Прокуратура запретила отключать от газа многоэтажку в Гусеве
Дом хотели отключить из-за долгов за голубое топливо
.Фото: Александр Подгорчук
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В Гусеве прокуратура предотвратила отключение от подачи газа многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Работники управляющей компании разместили объявление об отключении газа в многоквартирном доме на ул. Московской, 66 до погашения задолженности за его потребление.
Гусевский прокурор объявил предостережение о недопустимости нарушений закона, после чего коммунальщики передумали отключать дом от газа.
ИСТОЧНИК KP.RU