Прокуратура запретила отключать от газа многоэтажку в Гусеве

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:15:42+03:00

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В Гусеве прокуратура предотвратила отключение от подачи газа многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Работники управляющей компании разместили объявление об отключении газа в многоквартирном доме на ул. Московской, 66 до погашения задолженности за его потребление.

Гусевский прокурор объявил предостережение о недопустимости нарушений закона, после чего коммунальщики передумали отключать дом от газа.

ИСТОЧНИК KP.RU