Задержан второй подозреваемый по делу Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в отделе полиции

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:20:21+03:00

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Следственное управление СКР по региону продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника смены дежурной части ОМВД России по Московскому району Калининграда, где в октябре прошлого года заживо сварился в кипятке один из задержанных. Уже бывшему полицейскому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. И вот сегодня, 10 июня было объявлено о задержании следственными органами СУ СКР при активном содействии оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Калининградской области в качестве подозреваемого второго правоохранителя. Им стал также теперь уже бывший старший оперативный дежурный того же райотдела полиции.

- В настоящее время с подозреваемым проводится ряд следственных действий, после чего будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, - сообщила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. - Ход расследования контролируется лично руководителем Следственного управления, полковником юстиции Дмитрием Бочаровым.

Как добавили в областном УМВД России, по результатам служебной проверки в 2019 году обоих полицейских уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а материалы проверки были переданы в Следственный комитет. В настоящее время сейчас сотрудники ОРЧ собственной безопасности осуществляют оперативное сопровождение расследования.

Напомним, вечером 19 октября в ОМВД России по Московскому району был доставлен задержанный за мелкое хулиганство 36-летний Иван Вшивков. – По версии следствия, начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный, достоверно зная, что в помещении, где находился калининградец, повреждена система отопления, и горячая вода из трубы хлещет в камеру, никак на это не реагировали в течение примерно получаса. За это время Вшивков получил обширные ожоги, скончавшись на следующий день в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU