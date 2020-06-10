2020-06-10T19:20:21+03:00
Происшествия

Задержан второй подозреваемый по делу Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в отделе полиции

Бывшему сотруднику Московского ОМВД РФ следователи готовятся предъявить официальное обвинение
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственное управление СКР по региону продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника смены дежурной части ОМВД России по Московскому району Калининграда, где в октябре прошлого года заживо сварился в кипятке один из задержанных. Уже бывшему полицейскому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. И вот сегодня, 10 июня было объявлено о задержании следственными органами СУ СКР при активном содействии оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Калининградской области в качестве подозреваемого второго правоохранителя. Им стал также теперь уже бывший старший оперативный дежурный того же райотдела полиции.

- В настоящее время с подозреваемым проводится ряд следственных действий, после чего будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, - сообщила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. - Ход расследования контролируется лично руководителем Следственного управления, полковником юстиции Дмитрием Бочаровым.

Как добавили в областном УМВД России, по результатам служебной проверки в 2019 году обоих полицейских уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а материалы проверки были переданы в Следственный комитет. В настоящее время сейчас сотрудники ОРЧ собственной безопасности осуществляют оперативное сопровождение расследования.

Напомним, вечером 19 октября в ОМВД России по Московскому району был доставлен задержанный за мелкое хулиганство 36-летний Иван Вшивков. – По версии следствия, начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный, достоверно зная, что в помещении, где находился калининградец, повреждена система отопления, и горячая вода из трубы хлещет в камеру, никак на это не реагировали в течение примерно получаса. За это время Вшивков получил обширные ожоги, скончавшись на следующий день в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задержан второй подозреваемый по делу Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в отделе полиции
Когда в Калининграде ждать первых туристов из "большой" России
Прокуратура запретила отключать от газа многоэтажку в Гусеве
В Калининграде разыскивают женщину, которая расплачивалась в магазинах чужими картами
На выходных в регионе меняется расписание пригородных поездов
Краеведческий музей Зеленоградска проведет онлайн-экскурсию
В Калининградской области планируют организовать новый обсерватор
В Калининграде за пять месяцев построили 21 многоквартирный дом
Райффайзенбанк: Малый бизнес планирует восстановить обороты до конца 2020 года
Мэрия Калининграда: Все городские и загородные лагеря готовы и находятся в «стадии ожидания»
В Немане инспекторы ГИБДД выявили опасный ж/д переезд
В Калининграде мошенники наладили продажу тестов на коронавирус
Обвиняемых в хищениях при строительстве стадиона в Калининграде выпустили из-под ареста
Жителя Челябинска будут судить за жестокое убийство калининградца около магазина
В Советске очевидец помог полиции задержать угонщика
Власти выделили 64 млн рублей на проведение голосования по Конституции
В июне центр Калининграда три раза перекроют для репетиций парада Победы
В Калининграде возобновили работу салоны Tele2
Власти сообщили, сколько будет стоить трехдневный тур в Калининград из Москвы
Кинофестиваль «Балтийские дебюты» впервые пройдет в онлайн-формате
Калининградец лишился 56 тыс при попытке купить детские товары в интернете
В Калининграде коронавирус выявили у троих детей
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды
На ул. Аллея Смелых в Калининграде сбили ребенка на самокате
Калининградцу брызнули в лицо перцовым баллончиком в ходе дорожного конфликта
В Калининграде выявили 46 новых случаев коронавируса
На ул. Мукомольной в Калининграде сгорел автомобиль