Американцев напугали ракетные комплексы С-400, развернутые в Калининграде

11 Июнь 2020 2020-06-11T05:25:24+03:00

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В американском журнале The National Interest вышла статья, в которой автор, Марк Эпископос, рассуждает на тему размещения в Калининградской области зенитно-ракетных комплектов С-400. Как отмечает "Российская газета", поводом для публикации послужила новость о том, что Балтийский флот получает новый дивизион ЗРК четвертого поколения.

По мнению Эпископоса, комплекс С-400 с его средствами радиоэлектронной борьбы лучше, чем конкуренты адаптирован к характеру современного воздушного боя. Кроме того, как отмечает американский автор, российский ЗРК обладает таким преимуществом, как широкий диапазон ракет от 40Н6E, способной поразить цели на расстоянии 400 километров, до 9м96е, работающей на малых высотах до 40 километров.

Марк Эпископос в своей статье подчеркивает что Россия была вынуждена пойти на размещение С-400 в Калининградской области в ответ на усиление т.н. "восточного фланга" НАТО. Что де касается нового дивизиона С-400 на Балтфлота, то это, по мнению Эпископоса, ответ на контракт Польши на поставку американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, С-400, наряду с такими системами, как ОТРК "Искандер" и береговыми противокорабельными комплексами класса "Бастион", играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа» (Anti-Access/Area Denial, A2/AD). Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU