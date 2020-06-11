При пожаре на улице Осетинской в Калининграде пострадали два человека
В жилом доме горела кухня и ванная
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Накануне ночью в Калининграде на улице Осетинской произошел пожар в жилом доме. Как сообщается на сайте управления МЧС по Калининградской области, в результате пострадали два человека.
"В двухэтажном жилом доме на две семьи на втором этаже в двухкомнатной квартире горела кухня на площади шести квадратных метров и ванная комната на площади десяти квадратных метров. Имеются пострадавшие", - отметили в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU