2020-06-11T10:14:22+03:00
Общество

В Полесске рецидивист угнал у пенсионера «Оку» и съехал в канаву

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Полесске полицейские раскрыли угон автомобиля у пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

61-летний пенсионер сообщил, что у него угнали «Оку». Позже автомобиль обнаружили в придорожной канаве на одной из улиц посёлка Тургенево.

В ходе проверки выяснилось, что накануне пенсионер отдыхал в компании знакомых. В ходе распития спиртного один из гостей взял оставленные от машины ключи и поехал кататься. Путешествие оказалось недолгим. Проехав 2 километра и не справившись с управлением, он съехал в канаву.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 31-летний местный житель. На него завели уголовное дело за угон, и административное – за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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