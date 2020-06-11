2020-06-11T10:26:34+03:00
Спорт

Вратарь калининградской «Балтики» продолжит карьеру в Белоруссии

Евгений Помазан заключил контракт с минским «Динамо»
Виктор Сергеев
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..Фото: fc-baltika.ru
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Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Помазан продолжил карьеру в Белоруссии. Голкипер заключил контракт с минским «Динамо», сообщается на сайте клуба.

Помазан выступал за балтийцев с лета 2017 года. В составе калининградской «Балтики» голкипер провел 73 матча, 22 из которых – на ноль.

Вратарь Евгений Помазан родился 31 января 1989 года. Является воспитанником краснодарской «Кубани», в составе которой дебютировал в профессиональном футболе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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