Вратарь калининградской «Балтики» продолжит карьеру в Белоруссии
Евгений Помазан заключил контракт с минским «Динамо»
.Фото: fc-baltika.ru
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Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Помазан продолжил карьеру в Белоруссии. Голкипер заключил контракт с минским «Динамо», сообщается на сайте клуба.
Помазан выступал за балтийцев с лета 2017 года. В составе калининградской «Балтики» голкипер провел 73 матча, 22 из которых – на ноль.
Вратарь Евгений Помазан родился 31 января 1989 года. Является воспитанником краснодарской «Кубани», в составе которой дебютировал в профессиональном футболе.
ИСТОЧНИК KP.RU