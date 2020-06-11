В Калининграде за сутки выявили 42 новых случая коронавируса

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:36:45+03:00

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1946 случаев заболевания

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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 42 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1946 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 367 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU