В Калининграде за сутки выявили 42 новых случая коронавируса
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1946 случаев заболевания
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 42 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1946 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 367 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU