Полиция завела дело на калининградца, зарезавшего собаку на берегу Куршского залива

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:49:25+03:00

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Полиция проводит проверку по факту убийства собаки в поселке Лесное. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Инцидент произошел на берегу Куршского залива 9 июня. Рыбачившие на берегу дети услышали в камышах собачий визг.

«Они пошли проверить и увидели, что мужчина бьет собаку ножом. Дети сообщили об увиденном взрослым, а те вызвали полицию. Незамедлительно на место выехали полицейские, которые задержали мужчину и изъяли у него нож. Задержанным оказался 48-летний местный житель», - сообщила Светлана Поставничая.

Злоумышленника доставили в дежурную часть по Зеленоградскому району. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».

Раненую собаку с места происшествия увез в ветеринарную клинику один из очевидцев, однако травмы оказались слишком серьезными и животное умерло.

ИСТОЧНИК KP.RU